Россияне обстреляли из РСЗО "Торнадо-С" поселок на Харьковщине: ранен мужчина
Утром 6 октября российские военные обстреляли пгт Шевченково Купянского района Харьковской области, в результате чего получил ранение местный житель
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, 6 октября около 09:00 российские военные обстреляли пгт Шевченково Купянского района. Получил ранение местный житель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
"По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО "Торнадо-С", - рассказали в ОГП.
Открыто производство о нарушении законов и обычаев войны.
- Утром оккупанты также обстреляли Волчанск , есть раненые.
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