Россияне обстреляли из РСЗО "Торнадо-С" поселок на Харьковщине: ранен мужчина

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, 6 октября около 09:00 российские военные обстреляли пгт Шевченково Купянского района. Получил ранение местный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

"По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО "Торнадо-С", - рассказали в ОГП.

Открыто производство о нарушении законов и обычаев войны.