Россияне обстреляли из минометов жилые дома Невельского. Людей вытаскивали из-под завалов
По меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района Донецкой области. Два из них – уничтожены полностью
Об этом утром воскресенья, 14 ноября 2021 года, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает Еспресо.TV .
Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной.
"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал", - отмечает Кириленко.
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По сообщению штаба ООС, ранен один военнослужащий - водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое.
По данным Павла Кириленко, обстрелы россияне вели в ночь с 13 на 14 ноября.
По данным украинских военных – из 120-миллиметровых минометов.
Спасатели, правоохранители, медики скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.
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