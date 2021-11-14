Россияне обстреляли из минометов жилые дома Невельского. Людей вытаскивали из-под завалов

Об этом утром воскресенья, 14 ноября 2021 года, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает Еспресо.TV .



Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной.



"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал", - отмечает Кириленко.



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По сообщению штаба ООС, ранен один военнослужащий - водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое.























По данным Павла Кириленко, обстрелы россияне вели в ночь с 13 на 14 ноября.



По данным украинских военных – из 120-миллиметровых минометов.



Спасатели, правоохранители, медики скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.





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