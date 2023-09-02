Россияне обстреляли из минометов Середину-Буду на Сумщине: ранены два энергетика
Российская армия в субботу, 2 сентября, ударила из минометов по Середине-Буде Сумской области. В результате вражеской атаки два работника АО "Сумыоблэнерго" получили ранения
Об этом пишет Сумская прокуратура.
Отмечается, что около 10:30 оккупанты совершили вражеский обстрел. Они попали в служебный автомобиль филиала Шосткинский РЭС АО "Сумыоблэнерго".
В результате атаки получили ранения 56-летний и 31-летний работники. Кроме того, повреждена линия электропередачи, два учреждения и местное предприятие.
Фото: Сумская прокуратура
"При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили в сообщении.
- В пятницу, 1 сентября, российские агрессоры нанесли террористические удары по трем учебным заведениям в Сумской области.
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