Россияне обстреляли из минометов Середину-Буду на Сумщине: ранены два энергетика

Об этом пишет Сумская прокуратура.

Отмечается, что около 10:30 оккупанты совершили вражеский обстрел. Они попали в служебный автомобиль филиала Шосткинский РЭС АО "Сумыоблэнерго".

В результате атаки получили ранения 56-летний и 31-летний работники. Кроме того, повреждена линия электропередачи, два учреждения и местное предприятие.

Фото: Сумская прокуратура

"При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили в сообщении.