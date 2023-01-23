Россияне обстреляли из минометов приграничье Сумщины, за 20 минут было 4 прихода
Российские захватчики днем 23 января снова обстреляли приграничье Сумской области из минометов. Информации о пострадавших пока нет
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север" .
"С 13:20 до 13:40 поступило сообщение о 4 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасильевка", - говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало, подчеркнули военные.
- За прошедшие сутки 22 января россияне обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады Сумской области.
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