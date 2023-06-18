Россияне обстреляли из миномета жилые дома на Харьковщине: есть раненый
Российские террористы 18 июня нанесли удар из миномета по селу Липцы Харьковской области. В результате атаки повреждены жилые дома, также ранения получил мужчина
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Отмечается, что 18 июня примерно в 15:00 оккупанты обстреляли село Липцы. По предварительным данным, вражеская атака была совершена из миномета.
В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и автомобили. Также ранения получил 35-летний местный житель.
Фото: Харьковская областная прокуратура
Кроме того, сегодня, 18 июня, в течение дня россияне обстреливали Купянск. Следователи зафиксировали повреждение частных домов, хозяйственных построек и автомобилей местных жителей.
"При процессуальном руководстве Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.
- За прошедшие сутки российские военные обстреляли Купянск, в результате чего был поврежден частный дом, пострадавших нет.
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