Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что 18 июня примерно в 15:00 оккупанты обстреляли село Липцы. По предварительным данным, вражеская атака была совершена из миномета.

В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и автомобили. Также ранения получил 35-летний местный житель.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, сегодня, 18 июня, в течение дня россияне обстреливали Купянск. Следователи зафиксировали повреждение частных домов, хозяйственных построек и автомобилей местных жителей.

"При процессуальном руководстве Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.