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Россияне обстреляли из "градов" приграничье Черниговщины

25 июля, 2022 понедельник
19:38
война с Россией

Российские оккупанты обстреляли из "градов" Новгород-Северскую территориальную общину на Черниговщине

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Отмечается, что 25 июля около 19:00 российские оккупанты накрыли огнем территорию на окраине села Михальчина Слобода Новгород-Северской общины. Обстрелы вели из реактивных систем залпового огня "Град".

Сообщается о 12 взрывах.

Информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется.

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