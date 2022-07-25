Россияне обстреляли из "градов" приграничье Черниговщины
Российские оккупанты обстреляли из "градов" Новгород-Северскую территориальную общину на Черниговщине
Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Отмечается, что 25 июля около 19:00 российские оккупанты накрыли огнем территорию на окраине села Михальчина Слобода Новгород-Северской общины. Обстрелы вели из реактивных систем залпового огня "Град".
Сообщается о 12 взрывах.
Информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется.
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