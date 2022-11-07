Россияне обстреляли из "градов" и артиллерии две общины Днепропетровщины

Об этом сообщил председатель ОГА Валентин Резниченко в телеграме.

Он отмечает, что россияне держали в напряжении Никопольский район Днепропетровщины. Под обстрелы попали Мировская и Марганецкая общины. Пострадавших среди гражданского населения нет, масштабы разрушения уточняются.

Он также отметил, что в остальных районах было спокойно, однако ночь "прошла под звуки сирен".

Генштаб сообщает, что в Херсоне переодетые в гражданское россияне укрепляют позиции для уличных боев.

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