Россияне обстреляли из "градов" и артиллерии две общины Днепропетровщины
Ночью, 7 ноября, оккупанты обстреляли из "градов" и артиллерии две общины на Днепропетровщине, пострадавших нет
Об этом сообщил председатель ОГА Валентин Резниченко в телеграме.
Он отмечает, что россияне держали в напряжении Никопольский район Днепропетровщины. Под обстрелы попали Мировская и Марганецкая общины. Пострадавших среди гражданского населения нет, масштабы разрушения уточняются.
Он также отметил, что в остальных районах было спокойно, однако ночь "прошла под звуки сирен".
- Генштаб сообщает, что в Херсоне переодетые в гражданское россияне укрепляют позиции для уличных боев.
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