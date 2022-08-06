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Россияне обстреляли из "градов" и артиллерии Днепропетровщину: ранены три человека, повреждены дома, детсад

6 августа, 2022 суббота
08:41
война с Россией

На Днепропетровщине ночью 6 августа россияне ранили трех человек, обстреляли дом, детсад, повредили электросеть, газопровод, водопровод

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

После 00:00 6 августа россияне били из "градов" по Никопольскому району, из артиллерии - по Криворожскому.

В Никополе зафиксировали 20 "прилетов" реактивных снарядов. Три человека получили ранения, в частности 58-летнего мужчину госпитализировали.

В городе россияне повредили 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детсад и Дом детского творчества. Также вывели из строя газопровод, водопровод и электросеть, оставив без света несколько тысяч человек. На месте обстрелов работают аварийные бригады.

В Криворожском районе захватчики открыли огонь по Зеленодольской громаде. В Марьянском перебили линию электропередач, оставив часть села без света.

По предварительной информации, люди в результате российских обстрелов не пострадали.

По состоянию на 07.48 6 августа в других районах Днепропетровщины обстановка спокойная.

  • В ночь на 6 августа враг обстреливал Салтовский район Харькова, Николаев, Никополь на Днепропетровщине и громады на Запорожье.

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