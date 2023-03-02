Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

"В Бериславском районе, по предварительным данным, армия РФ дронами нанесла удар по гражданским лицам, стоящим в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы. В результате обстрела травмированы 9 гражданских, среди которых несовершеннолетний ребенок. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших уточняется" , – говорится в сообщении.

Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Херсонской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).