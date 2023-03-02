Россияне обстреляли из дронов очередь за гуманитарной помощью на Херсонщине, есть раненые, среди них ребенок
В четверг, 2 марта, россияне обстреляли очередь за гуманитарной помощью на Херсонщине, ранения получили 9 гражданских, среди них несовершеннолетний ребенок
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
"В Бериславском районе, по предварительным данным, армия РФ дронами нанесла удар по гражданским лицам, стоящим в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы. В результате обстрела травмированы 9 гражданских, среди которых несовершеннолетний ребенок. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших уточняется" , – говорится в сообщении.
Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Херсонской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- В ночь на 2 марта оккупанты направили ракету на Запорожье, в результате чего повреждения получил жилой дом, известно о по меньшей мере трех погибших.
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