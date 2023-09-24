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Россияне обстреляли из авиации Берислав и Львово в Херсонской области: два человека погибли, трое ранены

24 сентября, 2023 воскресенье
12:25
Война с Россией

Днем воскресенья, 24 сентября, российские оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Берислав и Львово Херсонской области. В результате атаки РФ погибли двое жителей, еще трое - госпитализированы

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что российские военные ударили из авиации по Бериславу. В результате обстрела погибла женщина, ее лицо устанавливается.

Также травмирован 33-летний полицейский. У 48-летнего мужчины и 60-летней женщины повреждения разной степени тяжести.

По словам главы ОВА, всех пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в городе разрушены частные дома.

Еще один авиаудар россияне нанесли по селу Львово. Там погиб мужчина 67 лет.

  • Днем ранее российские террористы атаковали село Николаевку Херсонской области и Херсон, в результате чего погибла женщина и получили ранения двое мужчин.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
окупанти
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