Россияне обстреляли из авиации Берислав и Львово в Херсонской области: два человека погибли, трое ранены
Днем воскресенья, 24 сентября, российские оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Берислав и Львово Херсонской области. В результате атаки РФ погибли двое жителей, еще трое - госпитализированы
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что российские военные ударили из авиации по Бериславу. В результате обстрела погибла женщина, ее лицо устанавливается.
Также травмирован 33-летний полицейский. У 48-летнего мужчины и 60-летней женщины повреждения разной степени тяжести.
По словам главы ОВА, всех пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, в городе разрушены частные дома.
Еще один авиаудар россияне нанесли по селу Львово. Там погиб мужчина 67 лет.
- Днем ранее российские террористы атаковали село Николаевку Херсонской области и Херсон, в результате чего погибла женщина и получили ранения двое мужчин.
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