Россияне обстреляли из авиации Берислав и Львово в Херсонской области: два человека погибли, трое ранены

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что российские военные ударили из авиации по Бериславу. В результате обстрела погибла женщина, ее лицо устанавливается.

Также травмирован 33-летний полицейский. У 48-летнего мужчины и 60-летней женщины повреждения разной степени тяжести.

По словам главы ОВА, всех пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в городе разрушены частные дома.

Еще один авиаудар россияне нанесли по селу Львово. Там погиб мужчина 67 лет.