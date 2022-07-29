Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в facebook.

Российские оккупанты таким образом хотели обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Последствия обстрелов уточняются.

Генштаб также сообщает, что по информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Оленевка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.

Российский враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая этим собственные коварные действия.

Этот обстрел прокомментировал у себя в Telegram лидер Азовского движения Андрей Белецкий.

Он сообщил, что ночью российские военные убили часть пленных азовцев. Бойцы полка были переведены в отдельное здание, там была проведена пропагандистская работа – снятый людоедский фильм об "Азовстале".

"Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления. Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны. Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, потому пытается нас уничтожить вероломством", - комментирует он.

Также Андрей Белецкий заявил, что он провозглашает охоту на каждого причастного к массовому убийству от имени Азовских подразделений.

"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы".

13 июня сестра бойца отряда специального назначения НГУ "Азов" Наталья рассказала , что не владеет информацией о местонахождении брата. Вероятно, пленные воины могли находиться в оккупированной Оленовке, она обратилась к Красному Кресту с просьбой предоставить больше сведений.

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