Россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где держали украинских пленных, - Генштаб ВСУ
Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленевка, Донецкой области, где содержались украинские пленные
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в facebook.
Российские оккупанты таким образом хотели обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.
Последствия обстрелов уточняются.
Генштаб также сообщает, что по информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Оленевка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.
Российский враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая этим собственные коварные действия.
Этот обстрел прокомментировал у себя в Telegram лидер Азовского движения Андрей Белецкий.
Он сообщил, что ночью российские военные убили часть пленных азовцев. Бойцы полка были переведены в отдельное здание, там была проведена пропагандистская работа – снятый людоедский фильм об "Азовстале".
"Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления. Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны. Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, потому пытается нас уничтожить вероломством", - комментирует он.
Также Андрей Белецкий заявил, что он провозглашает охоту на каждого причастного к массовому убийству от имени Азовских подразделений.
"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы".
- 13 июня сестра бойца отряда специального назначения НГУ "Азов" Наталья рассказала , что не владеет информацией о местонахождении брата. Вероятно, пленные воины могли находиться в оккупированной Оленовке, она обратилась к Красному Кресту с просьбой предоставить больше сведений.
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