Россияне обстреляли из артиллерии центр Херсона: ранена женщина

Об этом пишет Херсонская ОВА и Херсонская областная прокуратура .

Отмечается, что около 17:30 оккупанты ударили по Суворовскому району. Предварительно террористы атаковали город артиллерией.

В результате вражеской атаки минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя жительница города. Кроме этого, поврежден фасад и окна жилой многоэтажки, автотранспорт.

Также россияне 10 сентября попали в одно из пожарно-спасательных подразделений. Как отмечает ГСЧС, осколками вырубили частные автомобили и стену здания.

Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.