Россияне обстреляли из артиллерии центр Херсона: ранена женщина
В воскресенье, 10 сентября, российские террористы били из артиллерии по Суворовскому району города Херсон. В результате атаки ранения получила женщина
Об этом пишет Херсонская ОВА и Херсонская областная прокуратура .
Отмечается, что около 17:30 оккупанты ударили по Суворовскому району. Предварительно террористы атаковали город артиллерией.
В результате вражеской атаки минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя жительница города. Кроме этого, поврежден фасад и окна жилой многоэтажки, автотранспорт.
Также россияне 10 сентября попали в одно из пожарно-спасательных подразделений. Как отмечает ГСЧС, осколками вырубили частные автомобили и стену здания.
Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.
- Утром воскресенья, 10 сентября, российские террористы обстреляли центр Херсона. В результате вражеской атаки медицинской помощи нуждалась местная жительница, повреждено образовательное учреждение и дом.
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