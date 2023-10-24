Россияне обстреляли из артиллерии село на Харьковщине, погибли два человека

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram .

По его словам, в результате обстрела погибли двое гражданских мужчин 57 и 50 лет.

"По предварительным данным, армия РФ нанесла удары с артиллерии. Разрушено хозяйственное сооружение, поврежден забор, два легковых автомобиля. На месте работают правоохранители и фиксируют очередные преступления оккупанта против гражданского населения Харьковщины", - написал Синегубов.