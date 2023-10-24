Россияне обстреляли из артиллерии село на Харьковщине, погибли два человека
В результате российского удара по селу Подолы Купянского района Харьковской области погибли гражданские мужчины 50 и 57 лет
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram .
По его словам, в результате обстрела погибли двое гражданских мужчин 57 и 50 лет.
"По предварительным данным, армия РФ нанесла удары с артиллерии. Разрушено хозяйственное сооружение, поврежден забор, два легковых автомобиля. На месте работают правоохранители и фиксируют очередные преступления оккупанта против гражданского населения Харьковщины", - написал Синегубов.
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21 октября русские террористы обстреляли Харьковскую область. Ракета попала в терминал "Новой почты" в поселке Коротич, в результате чего погибли 6 человек, 16 получили ранения.
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