Россияне обстреляли из артиллерии приграничья Черниговщины, зафиксировано 15 приходов
Утром 25 января российские оккупанты обстреляли из артиллерии приграничные территории Черниговской области. Информации о потерях нет
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север" .
"Утром среды армия захватчиков обстреляла приграничья Черниговщины из артиллерии", - рассказали военные.
"С 08:12 до 08:30 сообщили о 15 приходах, предположительно, из САУ, в районе н.п. Михальчина Слобода", - уточнили в пресс-службе.
Согласно сообщению, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации также не поступало.
- В декабре 2022 года в Кремле заявили , что захват Чернигова не актуален.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.54Продажа 43.52
- Актуальное
- Важное