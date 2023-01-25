Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север" .

"Утром среды армия захватчиков обстреляла приграничья Черниговщины из артиллерии", - рассказали военные.

"С 08:12 до 08:30 сообщили о 15 приходах, предположительно, из САУ, в районе н.п. Михальчина Слобода", - уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации также не поступало.

В декабре 2022 года в Кремле заявили , что захват Чернигова не актуален.

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