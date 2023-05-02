Россияне обстреляли из артиллерии поселок на Херсонщине: погиб 66-летний мужчина

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

В результате артобстрела погиб 66-летний мужчина.

Также русская артиллерия вечером била по Днепровскому Белозерской громады. Ранение получила 78-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь пострадавшей.

"Только за сегодняшний день российская армия отняла жизнь четырех жителей Херсонщины, еще семь человек - ранены", - добавили в ОВА.