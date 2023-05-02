Россияне обстреляли из артиллерии поселок на Херсонщине: погиб 66-летний мужчина
Вечером 2 мая россияне атаковали поселок Казацкое Новокаховской громады на Херсонщине
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
В результате артобстрела погиб 66-летний мужчина.
Также русская артиллерия вечером била по Днепровскому Белозерской громады. Ранение получила 78-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь пострадавшей.
"Только за сегодняшний день российская армия отняла жизнь четырех жителей Херсонщины, еще семь человек - ранены", - добавили в ОВА.
- Во вторник, 2 мая, российские войска сбросили две управляемые авиабомбы вблизи села в Херсонской области. В результате обстрелов погибли 3 человека, 5 ранены
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К вечеру стало известно о том, что россияне обстреляли село Урожайное Бериславской громады. Там получил ранение 17-летний подросток. В ближайшее медучреждение пострадавшего доставили украинские военные. Врачи оказали ему необходимую помощь, состояние парня удовлетворительное.
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