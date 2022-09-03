Россияне обстреляли из артиллерии пограничную деревню на Черниговщине. Было 50 взрывов
Сегодня, 3 сентября, российские оккупанты обстреляли Новгород-Северский район: повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. Жители не пострадали
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграмме.
"Сегодня, 3 сентября, россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской общины. Насчитали более 50 взрывов. Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - пишет Чаус.
Также оккупанты обстреляли территорию вблизи села Каменская Слобода Новгород-Северской общины.
- Сегодня, 3 сентября, российские оккупанты из "ураганов" обстреляли гражданскую инфраструктуру Зеленодольска: изуродовано 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и Центр предоставления административных услуг. Погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек получили ранения.
- Сегодня, 3 сентября, оккупанты обстреляли Николаевский и Баштанский районы, раздавались взрывы в Вознесенске. В результате обстрелов погиб 8-летний ребенок, еще два ребенка и четыре взрослых получили ранения.
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