Такую информацию по состоянию на утро 17 января опубликовал глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины, в результате чего один человек погиб. Поврежден объект социальной инфраструктуры и жилые дома", - написал он.

По данным Кима, в Николаеве, а также в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

9 января оккупанты обстреляли Очаков, в результате чего были повреждены больница, многоэтажки и частные жилые дома. Ранения получили 15 человек.

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