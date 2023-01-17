Россияне обстреляли из артиллерии Очаковскую общину в Николаевской области, один человек погиб
Российская армия поздно вечером 16 января обстреляла из артиллерии Очаковскую общину Николаевской области, в результате чего погиб один человек
Такую информацию по состоянию на утро 17 января опубликовал глава Николаевской ОВ Виталий Ким.
"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины, в результате чего один человек погиб. Поврежден объект социальной инфраструктуры и жилые дома", - написал он.
По данным Кима, в Николаеве, а также в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- 9 января оккупанты обстреляли Очаков, в результате чего были повреждены больница, многоэтажки и частные жилые дома. Ранения получили 15 человек.
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