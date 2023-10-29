Россияне обстреляли из артиллерии Новоберислав в Херсонской области: пострадал мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что в результате артобстрела населенного пункта травмы получил 46-летний мужчина. Во время русской атаки он находился на улице.

Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии. У него взрывная и открытая черепно-мозговая травма, а также осколочное ранение головы.

В ОВА подчеркнули, что сейчас медики борются за его жизнь.