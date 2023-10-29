Россияне обстреляли из артиллерии Новоберислав в Херсонской области: пострадал мужчина
Воскресным днем, 29 октября, российские террористы нанесли артиллерийский удар по селу Новоберислав Херсонской области, в результате чего получил ранения местный житель
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что в результате артобстрела населенного пункта травмы получил 46-летний мужчина. Во время русской атаки он находился на улице.
Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии. У него взрывная и открытая черепно-мозговая травма, а также осколочное ранение головы.
В ОВА подчеркнули, что сейчас медики борются за его жизнь.
- Ночью российские оккупанты также нанесли удары по территории Днепропетровской, Херсонской и Полтавской областей. В Новобериславе зафиксировали 4 прилета управляемых авиабомб. В результате удара разрушены жилые дома.
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