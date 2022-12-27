Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграмме .

Он также отметил, что в самом предприятии и в зданиях рядом выбиты окна: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также разрушился в частный дом.

В течение суток 26 декабря враги обстреляли 40 раз территорию Херсонской области.

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