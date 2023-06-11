Россияне обстреляли из артиллерии и минометов многоэтажки в Сумской области
Российские оккупанты в течение дня 5 раз обстреляли из артиллерии и минометов пограничные общины Сумской области. В результате атаки повреждены многоэтажные дома и линия электропередач
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В течение дня было зафиксировано более 30 взрывов в Сумской области, россияне совершили 5 обстрелов пограничных общин.
По Великописаревской общине россияне били из минометов и ствольной артиллерии. В общей сложности зафиксировано более 14 взрывов. Также известно об обстреле Новослободской общины, атаковали из ствольной артиллерии и минометов. Сообщается об 11 взрывах.
По Белопольской общине россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии – 5 взрывов. В результате атаки получили повреждения 4 частных домовладения, 2 многоэтажки, ЛЭП, 6 частных гаражей.
- 9 июня ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов. Обстрелы потерпели Белопольская, Середино-Будская, Новослободская общины. Предварительно без потерь среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.
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