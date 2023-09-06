Россияне обстреляли из артиллерии город и село в Донецкой области: ранены пять человек

Об этом сообщила областная прокуратура в Facebook.

Около 17:00 россияне обстреляли село Шахтерское Волновахского района. Снаряды попали в частный сектор - ранены 40-летний мужчина и 50-летняя женщина. Им оказана помощь.

"Уже через два часа россияне атаковали Константиновку, в результате чего получили осколочные ранения трое местных жителей в возрасте 40, 51 и 53 года, которые ехали в микроавтобусе по одной из автодорог. Двое из пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении .

Также повреждены частные дома, автомобиль и линии электропередач. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, россияне вели обстрелы ствольной артиллерии.