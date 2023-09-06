Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне обстреляли из артиллерии город и село в Донецкой области: ранены пять человек

Россияне обстреляли из артиллерии город и село в Донецкой области: ранены пять человек

6 сентября, 2023 среда
00:12
Война с Россией

5 сентября российские оккупанты обстреляли Константиновку и Шахтерское Донецкой области - пять человек ранены. Повреждены дома, авто и линии электропередач

Об этом сообщила областная прокуратура в Facebook.

Около 17:00 россияне обстреляли село Шахтерское Волновахского района. Снаряды попали в частный сектор - ранены 40-летний мужчина и 50-летняя женщина. Им оказана помощь.

"Уже через два часа россияне атаковали Константиновку, в результате чего получили осколочные ранения трое местных жителей в возрасте 40, 51 и 53 года, которые ехали в микроавтобусе по одной из автодорог. Двое из пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении .

Также повреждены частные дома, автомобиль и линии электропередач. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, россияне вели обстрелы ствольной артиллерии.

  • Телеканал "Еспресо" и благотворительный фонд "Весна" собирает средства на покупку современных дронов для 23 Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины. Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им требуются дроны для проведения высокоэффективной разведки.
російська армія
Донетчина
Военные новости
Читайте также:
винищувач F-16
5 сентября, 2023 вторник
В минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16: названа причина
Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (ліворуч) та Володимир Путін
5 сентября, 2023 вторник
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Автор
4 сентября, 2023 понедельник
Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 37.91
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.21
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
6 сентября
00:40
Омбудсмен ответил на заявление ООН о нехватке доказательств геноцида в Украине
00:40
Обновлено
Россия запустила ударные БПЛА: ситуация в ночь на 6 сентября
2023, вторник
5 сентября
23:58
Зеленский подытожил поездку на фронт: обозначили с военными приоритеты по оружию
23:37
МИД РФ
МИД РФ требует пояснений от Армении относительно ратификации Римского устава
23:34
НАПК отреагировало на принятые поправки к закону о декларировании: потребует вето президента
23:12
Госдеп не подтвердил информацию СМИ о визите Блинкена в Украину
22:54
Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ
22:43
OSINT-аналитики установили точное место падения русского дрона на территории Румынии
22:40
"Нечестный способ избежать мобилизации": министр Лесной поддержал отмену отсрочки для некоторых студентов
22:14
Правительство Германии обнародовало очередной пакет помощи Украине
22:06
Данилов: "выборы" в оккупации нужны РФ для последующего принудительного призыва
21:52
В США отреагировали на активизацию переговоров РФ и КНДР по военному сотрудничеству
21:41
Ольга Стефанишина
Стефанишина озвучила сроки готовности Украины к вступлению в ЕС и НАТО
21:30
Эксклюзив
Журналист Цымбалюк: Эрдоган был у Путина как посланник Запада
21:30
"Создаст много хлопот для россиян": в ВСУ объяснили, что даст деоккупация Клищиевки под Бахмутом
21:12
В Шотландии напали на подростков-беженцев из Украины: полиция начала расследование
21:11
Аналитика
Сергей Згурец
На юге возросло количество направлений, где ВСУ оказывают давление на врага по линии обороны. Колонка Сергея Згурца
20:54
ВСУ за сутки поразили 12 артсредств и склад боеприпасов противника, — Генштаб
20:42
Буданов и Пышный представили памятную монету от НБУ ко Дню военной разведки
20:37
Стало известно, сколько получил российский пилот, сбежавший в Украину на Ми-8
20:34
В испаноязычном Telegram ширится пропаганда, что РФ не победила Украину, потому что Путин "не хочет убивать христиан"
20:32
Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОВА
20:30
Эксклюзив
Контрабанда сигарет в Украине сейчас в 7-9 раз больше, чем при Януковиче, - нардеп Железняк
20:25
Обновлено
Комитет Рады поддержал назначение Умерова министром обороны
20:23
Бойцы 92-й ОШБр уничтожили вражескую технику на $900 тыс. с помощью дронов
20:14
В США более сотни редких вещей The Beatles продадут с аукциона: за них надеются получить свыше $6 млн
20:14
Обновлено
Путин назвал еврейское происхождение Зеленского "прикрытием героизации нацизма". В Украине отреагировали
20:00
Обзор
Победные новости 559-го дня войны: успехи ВСУ на Бахмутском направлении и невероятный результат украинского агроэкспорта в августе
19:56
Президент Румынии заявил, что на территории страны не падали российские дроны
19:41
На Херсонщине 42 тыс. домохозяйств нуждаются в топливе, чтобы перезимовать, - ОВА
19:31
Научные работы дочери Путина продолжают публиковать в США и Швейцарии, - СМИ
19:27
Армения впервые с начала войны с РФ передала Украине гуманитарную помощь
19:17
Эксклюзив
Пережил Вторую мировую, но не вторжение России: история 130-летнего храма в Перемоге. Фоторепортаж
19:04
Обновлено
Россияне второй раз за день ударили по Херсонщине: ранены трое жителей
19:00
Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
"20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым украинским документальным фильмом
18:58
Не верю ни в какие дипломатические решения между Украиной и Россией, - Арсений Яценюк
18:55
Mercedes предоставил Украине более 100 грузовых внедорожников для ВСУ
18:53
В Крыму оккупационная полиция ходит домой к выпускникам вузов, которые не пришли в военкоматы - КрымSOS
18:50
Сидорчук перешел из "Динамо" в бельгийский "Вестерло"
18:49
Обновлено
Россияне вывели в Черное море ракетоносец "Адмирал Эссен"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV