Россияне обстреляли из артиллерии город и село в Донецкой области: ранены пять человек
5 сентября российские оккупанты обстреляли Константиновку и Шахтерское Донецкой области - пять человек ранены. Повреждены дома, авто и линии электропередач
Об этом сообщила областная прокуратура в Facebook.
Около 17:00 россияне обстреляли село Шахтерское Волновахского района. Снаряды попали в частный сектор - ранены 40-летний мужчина и 50-летняя женщина. Им оказана помощь.
"Уже через два часа россияне атаковали Константиновку, в результате чего получили осколочные ранения трое местных жителей в возрасте 40, 51 и 53 года, которые ехали в микроавтобусе по одной из автодорог. Двое из пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении .
Также повреждены частные дома, автомобиль и линии электропередач. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, россияне вели обстрелы ствольной артиллерии.
- Телеканал "Еспресо" и благотворительный фонд "Весна" собирает средства на покупку современных дронов для 23 Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины. Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им требуются дроны для проведения высокоэффективной разведки.
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