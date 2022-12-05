Россияне обстреляли инфраструктуру Запорожья

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", - рассказал он.

Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В ночь на 23 ноября ракеты попали по родильному отделению Вольнянского. Погиб двухдневный ребенок, его мама и врач остались живы. Позже российские кафиры выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей и СТО.

В ночь на 2 декабря русские войска ударили по Запорожью. Это привело к пожару в здании объекта инфраструктуры.