Россияне обстреляли инфраструктуру Запорожья
Российские оккупанты атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"В этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", - рассказал он.
Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
- В ночь на 23 ноября ракеты попали по родильному отделению Вольнянского. Погиб двухдневный ребенок, его мама и врач остались живы. Позже российские кафиры выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей и СТО.
- В ночь на 2 декабря русские войска ударили по Запорожью. Это привело к пожару в здании объекта инфраструктуры.
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