Россияне обстреляли инфраструктуру Николаевщины: под поражением оказались две общины

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Отмечается, что в течение 14 декабря военные РФ ударили по Очаковской общине из РСЗО по акватории и береговой зоне. В шесть утра следующих суток община оказалась под огнем артиллерии: разрушены и повреждены объекты инфраструктуры.

Также инфраструктура потерпела поражение в Черноморской общине, это произошло из-за утренних обстрелов кафиров 15 декабря.

Предварительно пострадавших нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава ОВА.

Напомним, войска РФ за сутки 14 декабря атаковали три общины Днепропетровщины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, зафиксировано не менее 40 снарядов.

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