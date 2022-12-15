Россияне обстреляли инфраструктуру Николаевщины: под поражением оказались две общины
Оккупанты нанесли удары по Николаевской области с РСЗО и артиллерии, в Очаковской и Черноморской общинах повреждены объекты инфраструктуры
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Отмечается, что в течение 14 декабря военные РФ ударили по Очаковской общине из РСЗО по акватории и береговой зоне. В шесть утра следующих суток община оказалась под огнем артиллерии: разрушены и повреждены объекты инфраструктуры.
Также инфраструктура потерпела поражение в Черноморской общине, это произошло из-за утренних обстрелов кафиров 15 декабря.
Предварительно пострадавших нет.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава ОВА.
- Напомним, войска РФ за сутки 14 декабря атаковали три общины Днепропетровщины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, зафиксировано не менее 40 снарядов.
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