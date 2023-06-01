Россияне обстреляли Индустриальный район Харькова
В четверг, 1 июня, россияне обстреляли Индустриальный район Харькова, известно о 2 попаданиях
Об этом пишет мэр города Игорь Терехов .
"В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано 2 попадания в районе.
- За прошедшие сутки, 31 мая, россияне атаковали по меньшей мере 9 украинских регионов. В результате атаки погибли и ранены.
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