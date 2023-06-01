Об этом пишет мэр города Игорь Терехов .

"В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано 2 попадания в районе.