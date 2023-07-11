Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, пострадали 5 человек, среди раненых ребенок
Российская оккупационная армия во вторник, 11 июля, ударила по гуманитарному штабу и жилым кварталам Херсона, в результате чего пять человек получили ранения, среди них - 8-летний ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок – 8-летняя девочка. У него диагностировали ранения средней степени тяжести. На момент вражеского удара он находился во дворе дома.
Также получил тяжелые ранения 68-летний мужчина – ему осколками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги. Еще два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести.
Также вблизи Херосна, в пгт Киндийка, пострадал еще один человек.
"Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул глава ОВА.
Ранее Прокудин сообщал, что российские террористы кроют огнем жилые кварталы Херсона. Ракеты попали в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары.
- 11 июля россияне ударили градами по Софиевке в Херсонской области, в результате чего погибла женщина и получил ранение мужчина.
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