Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок – 8-летняя девочка. У него диагностировали ранения средней степени тяжести. На момент вражеского удара он находился во дворе дома.

Также получил тяжелые ранения 68-летний мужчина – ему осколками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги. Еще два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести.

Также вблизи Херосна, в пгт Киндийка, пострадал еще один человек.

"Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул глава ОВА.

Ранее Прокудин сообщал, что российские террористы кроют огнем жилые кварталы Херсона. Ракеты попали в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары.