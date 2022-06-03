Россияне обстреляли громадуна Днепропетровщине
В ночь на 3 июня в Днепропетровской области россияне из артиллерии обстреляли Зеленодольскую громаду
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
"Ночь и утро гораздо спокойнее, чем вечер накануне. Хотя враг и не прекращает обстрелов. Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская громада. К счастью, без пострадавших", - заметил он.
В Марьянском, которое вечером 2 июня сильно пострадало от российских обстрелов, специалисты восстанавливают газ и свет.
- 2 июня оккупанты нанесли удар со ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское, в результате чего были повреждены дома и газопровод.
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