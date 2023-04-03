Россияне обстреляли громаду в Сумской области из миномета и гранатомета

О ситуации в приграничной области сообщили в Сумской ОВА.

В течение дня зафиксировали три обстрела: 14 прилетов из миномета и 100 выстрелов из гранатомета (АГС).

К счастью, обошлось без человеческих жертв и травмированных.

По информации Генштаба, в течение суток враг также совершил обстрелы населенных пунктов Запсилья и Мирополья Сумской области. Впрочем, военные уверяют, что оперативная ситуация на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.