Россияне обстреляли громаду в Сумской области из миномета и гранатомета
В понедельник, 3 апреля, россияне обстреливали Белопольскую громаду в Сумской области
О ситуации в приграничной области сообщили в Сумской ОВА.
В течение дня зафиксировали три обстрела: 14 прилетов из миномета и 100 выстрелов из гранатомета (АГС).
К счастью, обошлось без человеческих жертв и травмированных.
По информации Генштаба, в течение суток враг также совершил обстрелы населенных пунктов Запсилья и Мирополья Сумской области. Впрочем, военные уверяют, что оперативная ситуация на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.
- В понедельник, 3 апреля, российская армия направила четыре управляемых авиабомбы на территорию промышленного предприятия в городе Берислав Херсонской области.
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