Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, россияне били из САУ и минометов. Также использовали беспилотники.

В результате минометного обстрела была частично повреждена высоковольтная линия электропередач. А в результате артобстрелов – 2 дома в одном из сел громады. Кроме того, людям побили огороды, дворы, повреждены дороги в селе. К счастью, обошлось без жертв.

Вчера, 27 сентября, вечером россияне накрыли Краснопольскую громаду огнем из гранатометов.

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