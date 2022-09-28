Россияне обстреляли громаду на Сумщине из артиллерии и минометов: повреждены дома и линия электропередачи
В течение дня 28 сентября враг бил по территории Краснопольской громады Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, россияне били из САУ и минометов. Также использовали беспилотники.
В результате минометного обстрела была частично повреждена высоковольтная линия электропередач. А в результате артобстрелов – 2 дома в одном из сел громады. Кроме того, людям побили огороды, дворы, повреждены дороги в селе. К счастью, обошлось без жертв.
- Вчера, 27 сентября, вечером россияне накрыли Краснопольскую громаду огнем из гранатометов.
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