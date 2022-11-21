Об этом сообщает первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

Жители уволенного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.

16 ноября в деоккупированном Херсоне приступил к работе мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.

18 ноября российский агрессор по РСЗО и танкам ударил по жилым кварталам Херсона .

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