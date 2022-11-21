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Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть ранены

21 ноября, 2022 понедельник
12:40
война с Россией

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона

Об этом сообщает первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

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