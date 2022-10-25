Россияне обстреляли гражданский автомобиль на Херсонщине, ранен 5-летний ребенок
В Херсонской области вблизи Нечаева российские военные обстреляли автомобиль мирных жителей
Об этом сообщил мэр Олешек Евгений Рыщук на фейсбуке .
Он заявил, что в машине находились три человека. Пока известно лишь о двух погибших и одном раненом. 14-летний мальчик погиб на месте, его отец – на операционном столе. 5-летнего ребенка доставили в больницу. Он жив, но ему пришлось ампутировать часть руки.
В комментарии Общественному он отметил, что люди ехали на "жигулях" темно-синего цвета с тонированными окнами, обстреляли на российском блокпосте близ Нечаева. Он отметил, что тонированные окна могли стать для оккупантов сигналом того, что в машине кто-то прячется.
Также Рыщук отметил, что пытается связаться с больницей и узнать подробности.
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