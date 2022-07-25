Россияне обстреляли гражданские объекты и поля в Запорожье ракетами С-300 с боеголовками класса "земля-земля", - ОВА
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что враг бил по Новоалександровской общине почти сутки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"За минувшие сутки произошло около 60 обстрелов по линии столкновения. Враг бомбил с РСЗО и артиллерии. Гуляйполе и Ореховская община потерпели разрушения. Наиболее повреждена Новоалександровская община. Пострадавших нет, но остались огромные воронки. Русские используют С-30 , чтобы воздушные цели сбивать, а орудовав их боеголовкой для стрельбы баллистическими ракетами класса "земля-земля". Разрушены хозяйственные постройки, сгорело зерно и 20 гектаров поля. Враг продолжает террористическую деятельность", - отметил Старух.
- В Запорожье 22 июля РФ разрушила 12 гражданских объектов возле Гуляйпольского, Успеновки, Ровнополья, Железнодорожного, Лукьяновского, Новоданиловки
- В Запорожской области утром 23 июля оккупанты нанесли ракетный удар по территории на линии фронта и возле Запорожья.
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