Россияне обстреляли городок на Сумщине: ранена женщина

Об этом сообщила прокуратура Сумской области.

"По данным следствия, 4 сентября 2023 года около 8 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории Российской Федерации произвели артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры г. Дружба Шосткинского района. 47-летняя местная жительница получила ранения, находясь на территории собственного домовладения", – говорится в сообщении.

Также в результате обстрела были повреждены семь частных домов.

Открыто производство о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).