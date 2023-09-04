Россияне обстреляли городок на Сумщине: ранена женщина
Оккупанты с территории России совершили артиллерийский обстрел городка Дружба Сумской области, в результате чего получила ранение гражданская женщина
Об этом сообщила прокуратура Сумской области.
"По данным следствия, 4 сентября 2023 года около 8 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории Российской Федерации произвели артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры г. Дружба Шосткинского района. 47-летняя местная жительница получила ранения, находясь на территории собственного домовладения", – говорится в сообщении.
Также в результате обстрела были повреждены семь частных домов.
Открыто производство о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- За минувшие сутки, согласно данным ОВА, оккупанты совершили 20 обстрелов пограничных общин Сумской области.
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