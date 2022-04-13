Россияне обстреляли фосфорными боеприпасами село Новоданиловка на Запорожье, - ОВА
В Запорожской области россияне произвели артобстрел фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
В результате артобстрела загорелась крыша дома.
"В результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Запорожского края, а также вероятность активизации действий российских оккупантов с целью продвижения в Запорожье.
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