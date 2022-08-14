Россияне обстреляли Энергодар: есть пострадавшие
В Запорожье россияне 14 августа обстреляли оккупированный Энергодар из пригорода и ранили мирных жителей
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .
"В результате обстрела Энергодара, который был совершен сегодня из пригорода - района яхт-клуба (ВТО "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", - подчеркнул он.
- 13 августа мэр Энергодара предупредил об очередных провокациях кафиров и просит людей не выходить на улицы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное