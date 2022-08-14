Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .

"В результате обстрела Энергодара, который был совершен сегодня из пригорода - района яхт-клуба (ВТО "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", - подчеркнул он.

13 августа мэр Энергодара предупредил об очередных провокациях кафиров и просит людей не выходить на улицы.

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