Россияне обстреляли электриков, которые чинили сеть в Херсонской области
В Херсонской области из-за вражеских обстрелов без электроснабжения и водоснабжения остаются села Кизомис, Велетенское, Первомайское и Разлив Белозерской общины
Об этом сообщает в facebook 23 мая Белозерская поселковая военная администрация.
"За последнюю неделю Белозерская военная администрация несколько раз комментировала ситуацию с отсутствием энергоснабжения, и, как следствие, водоснабжение в селах Кизомис, Велетенское, Первомайское и Разлив нашей общины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, рашисты ведут постоянные обстрелы общины, и во время одного из таких обстрелов была повреждена высоковольтная сеть, заживляющая эти села. Учитывая то, что аварийные бригады энергоснабжающей компании постоянно попадают под обстрелы и даже несут человеческие потери, возможность осуществить ремонт этой сети появится у энергетиков только после уменьшения плотности обстрелов.
Отмечается также, что военная администрация пыталась своими силами осуществить эти ремонтные работы. Нашли автомобиль-вышку с необходимым вылетом стрелы, трактор и оборудование для натяжения проводов, электриков, согласившихся выполнить эту работу. 23 мая вместе с представителем Белозерской поселковой администрации бригада выехала к месту разрыва для его устранения. Через час прилетел дрон, через несколько минут начался вражеский обстрел.
"К счастью удалось избежать человеческих жертв и повреждения техники", - информируют в военной администрации.
Также в посте подчеркнули, что в такой ситуации в течение некоторого периода не смогут даже сами по себе исправить ситуацию. В военной администрации отмечают, что виновна в отсутствии энергоснабжения и водоснабжения Российская Федерация, развязавшая эту позорную войну, именно ее вооруженные силы совершают ежедневные обстрелы мирного населения и инфраструктуры.
- 23 мая сообщалось, что за сутки россияне нанесли 61 удар по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.
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