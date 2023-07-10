Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: ранен мужчина
Российская армия в понедельник, 10 июля, обстреляла поселок Двуречная Харьковской области, в результате чего один человек получил ранение
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
Под российские обстрелы попал поселок городского типа Двуречная Купянского района.
По данным ОВА, ранение получил 64-летний мужчина. У него медики диагностировали осколочное касательное ранение грудной клетки. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное.
- 9 июля российская армия нанесла удары по девяти областям Украины. Погибли 4 человека, 18 – получили ранения.
- 10 июля в результате российского артобстрела по многоквартирному дому в селе Инженерное Херсонской области две женщины получили ранения.
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