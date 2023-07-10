Читайте также:

В Кремле возможные гарантии Украине от G7 назвали посягательством на безопасность России

Германия заявила о новой находке при расследовании взрывов на "Северных потоках"

С украинскими военными начали массово связываться родственники из России: в ГУР говорят об "отвратительных ИПСО"