Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: погибли два человека, один ранен
Российская армия обстреляла прифронтовой населенный пункт Двуречная Купянского района Харьковской области, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летние женщина и мужчина", - написал он.
"Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован", - добавил глава ОВА.
По его словам, сейчас медики оказывают пострадавшему помощь.
- В результате вчерашних обстрелов Харьковщины также погибли два человека.
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