Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летние женщина и мужчина", - написал он.

"Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован", - добавил глава ОВА.

По его словам, сейчас медики оказывают пострадавшему помощь.