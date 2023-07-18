Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: есть погибший и раненая

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.



"В результате обстрела Двуречной Купянского района погиб 72-летний мужчина, 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что женщина находится в больнице, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Какое вооружение оккупанты применили для обстрела, не уточняется.