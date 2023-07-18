Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: есть погибший и раненая
Днем 18 июля российская оккупационная армия обстреляла Двуречную в Харьковской области, в результате чего погиб пожилой мужчина и ранена женщина
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
"В результате обстрела Двуречной Купянского района погиб 72-летний мужчина, 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что женщина находится в больнице, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Какое вооружение оккупанты применили для обстрела, не уточняется.
- В результате обстрела Двуречной, который оккупанты совершили 10 июля, получил ранение мужчина .
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