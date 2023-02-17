Россияне обстреляли Дворичную в Харьковской области: погиб мужчина
Утром 17 февраля российская армия обстреляла Дворичную Харьковскую область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погиб мужчина
Об этом идет речь в сообщении полиции Харьковской области.
"17 февраля около 10:20 военнослужащие Российской Федерации произвели обстрел гражданских объектов в пгт Дворичная Купянского района. Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва была полностью разрушена крыша и стена дома. 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения", - рассказали правоохранители.
Правоохранители под обстрелами вынуждены были эвакуировать тело погибшего и передать его на судебно-медицинскую экспертизу.
- 16 февраля россияне несколько раз обстреляли Вовчанск Харьковской области.
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