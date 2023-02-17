Об этом идет речь в сообщении полиции Харьковской области.

"17 февраля около 10:20 военнослужащие Российской Федерации произвели обстрел гражданских объектов в пгт Дворичная Купянского района. Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва была полностью разрушена крыша и стена дома. 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения", - рассказали правоохранители.

Правоохранители под обстрелами вынуждены были эвакуировать тело погибшего и передать его на судебно-медицинскую экспертизу.