Об этом в телеграмм-канале сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина.

"В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.