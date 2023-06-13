Россияне обстреляли двор церкви в Херсонской области: погиб священник, ранена женщина
Российская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попали во двор церкви. Погиб священник, одна женщина получила ранение
Об этом в телеграмм-канале сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
По его словам, погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина.
"В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
- За прошедшие сутки, 12 июня, российская армия обстреляла 10 областей Украины. Есть раненые, 9 человек погибли.
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