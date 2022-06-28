Россияне обстреляли две общины на Днепропетровщине
Россия ночью на 28 июня снова ударила по Криворожью на Днепропетровщине, предварительно без пострадавших
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмм.
"Тревожная ночь с обстрелами. Враг снова попал по Криворожскому району - ударил по Широковскому и Зеленодольскому общинам. Предварительно, без пострадавших", - написал он.
Враг целенаправленно стреляет и выпускает ракеты по обычным людям, добавил он и призвал не игнорировать сигналы тревоги.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, по предварительным данным погибли 18 человек.
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