Россияне обстреляли две общины на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмм.

"Тревожная ночь с обстрелами. Враг снова попал по Криворожскому району - ударил по Широковскому и Зеленодольскому общинам. Предварительно, без пострадавших", - написал он.

Враг целенаправленно стреляет и выпускает ракеты по обычным людям, добавил он и призвал не игнорировать сигналы тревоги.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, по предварительным данным погибли 18 человек.

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