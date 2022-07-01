Россияне обстреляли две громады в Сумской области: выпущено более 30 снарядов

Об этом сообщил председатель Сумской ОИК Дмитрий Живицкий в телеграм.

В полдень россияне обстреляли территории Белопольского громады, произвели 20 минометных выстрелов.

Также в час дня, в районе села Бояро-Лежачи Новослободской громады зафиксировали 15 пулеметных выстрелов.

Пострадавших и разрушений нет.

29 июня в Сумской области россияне убили двух мирных жителей.

А утром 30 июня российские захватчики обстреляли Юнаковскую громаду в Сумской области из самоходных артиллерийских установок.

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