Россияне обстреляли два села в Херсонской области: ранены три человека, среди них 20-летний полицейский
Вечером во вторник, 12 сентября, российская армия накрыла огнем несколько населённых пунктов Херсонской области. Пострадали три человека
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
В частности, оккупанты обстреляли село Садовое. В результате обстрела ранения плеча и ноги получил 56-летний местный житель. Мужу оказали медицинскую помощь, в дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно. Еще один пострадавший – 20-летний работник полиции. Мужчину госпитализировали с травмой предплечья и контузией.
Во время обстрела Понятовки Дарьевской общины рашисты попали в частный дом – повреждены окна и забор. Пострадал 38-летний мужчина, находившийся в соседнем доме. От оказания медицинской помощи он отказался.
- Экс-заместитель городского головы Херсона Роман Головня в эфире Эспрессо рассказал , что накануне ночью враг на катерах пытался штурмовать Херсон через реку Днепр.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Кроме того, артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновка, Херсон и Белозерка.
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