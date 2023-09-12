Россияне обстреляли два села в Херсонской области: ранены три человека, среди них 20-летний полицейский

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

В частности, оккупанты обстреляли село Садовое. В результате обстрела ранения плеча и ноги получил 56-летний местный житель. Мужу оказали медицинскую помощь, в дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно. Еще один пострадавший – 20-летний работник полиции. Мужчину госпитализировали с травмой предплечья и контузией.

Во время обстрела Понятовки Дарьевской общины рашисты попали в частный дом – повреждены окна и забор. Пострадал 38-летний мужчина, находившийся в соседнем доме. От оказания медицинской помощи он отказался.