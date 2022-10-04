Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Обстрел двух районов Харькова – Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае промышленный, в другом – инфраструктурный объект. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

О взрывах в Харькове в соцсетях начали сообщать через несколько минут после полуночи.



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