Россияне обстреляли два района Харькова, попали в промышленный и инфраструктурный объекты
В полночь 4 октября россияне обстреляли Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Обстрел двух районов Харькова – Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае промышленный, в другом – инфраструктурный объект. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".
О взрывах в Харькове в соцсетях начали сообщать через несколько минут после полуночи.
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