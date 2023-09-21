Россияне обстреляли два района Днепропетровщины из дрона и тяжелой артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В частности, досталось Никопольскому и Криворожскому районам.

"Ни дня без террора. Такую реальность для мирных городов и сел Днепропетровщины устроили россияне. Они не прекращают бить по Никопольщине. Утром сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец", - написал Лысак.

"Под удар попал и Криворожский район. По Грушевской громаде агрессор бил из тяжелой артиллерии", - добавил чиновник.

По его данным, повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка и автомашина.

"Повреждены газопровод и линия электропередачи. Побиты солнечные панели", - написал Лысак.

Погибших и пострадавших нет.