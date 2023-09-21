Россияне обстреляли два района Днепропетровщины из дрона и тяжелой артиллерии
Днем 21 сентября российская оккупационная армия наносила удары по двум районам Днепропетровщины, применив против мирных жителей дрон и тяжелую артиллерию
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В частности, досталось Никопольскому и Криворожскому районам.
"Ни дня без террора. Такую реальность для мирных городов и сел Днепропетровщины устроили россияне. Они не прекращают бить по Никопольщине. Утром сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец", - написал Лысак.
"Под удар попал и Криворожский район. По Грушевской громаде агрессор бил из тяжелой артиллерии", - добавил чиновник.
По его данным, повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка и автомашина.
"Повреждены газопровод и линия электропередачи. Побиты солнечные панели", - написал Лысак.
Погибших и пострадавших нет.
- В ночь на 21 сентября россияне из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Мировскую громаду и Никополь Днепропетровской области. Ранены три человека.
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