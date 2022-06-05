Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .

"Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке прозвучала серия взрывов… ВСУ выпустили 40 снарядов из "града", удар пришелся по центру города", - отметили в ЦПД, добавив, что это сделали для картинки в пропагандистских росСМИ.

Однако эти заявления опровергают жители временно оккупированного Донецка.

"Стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском", в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно, "вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8 шт.", "люди понемногу начинают понимать, что происходит, и нужно их снова убедить , что Украина плохая", - писали местные.

В Центре при СНБО отметили, что пропагандисты стремятся запугать жителей временно оккупированной части Украины и оправдать войну. В ЦПД добавили, что также такие действия доказывают циничность захватчиков, которые готовы обстреливать гражданских ради сообщений в СМИ.

4 июня 2022 года в центре Донецка прогремела серия громких взрывов, местные жители писали в соцсетях об обстрелах Россией.

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