Россияне обстреляли Донецк, а обвинили ВСУ: фейк опровергли очевидцы
Оккупанты 4 июня обстреляли Донецк, обвинив в этом ВСУ, но очевидцы сообщили, откуда стреляли, и опровергли фейк
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .
"Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке прозвучала серия взрывов… ВСУ выпустили 40 снарядов из "града", удар пришелся по центру города", - отметили в ЦПД, добавив, что это сделали для картинки в пропагандистских росСМИ.
Однако эти заявления опровергают жители временно оккупированного Донецка.
"Стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском", в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно, "вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8 шт.", "люди понемногу начинают понимать, что происходит, и нужно их снова убедить , что Украина плохая", - писали местные.
В Центре при СНБО отметили, что пропагандисты стремятся запугать жителей временно оккупированной части Украины и оправдать войну. В ЦПД добавили, что также такие действия доказывают циничность захватчиков, которые готовы обстреливать гражданских ради сообщений в СМИ.
- 4 июня 2022 года в центре Донецка прогремела серия громких взрывов, местные жители писали в соцсетях об обстрелах Россией.
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