Россияне обстреляли Донетчину: за сутки разрушены 24 дома и завод, убиты и ранены гражданские
В Донецкой области 28 мая оккупанты разрушили 25 объектов в 8 городах и селах, есть погибшие и раненые гражданские
Об этом сообщила Нацполиция в фейбуке .
"Россияне ударили по области ракетами, "ураганами", танками и тяжелой артиллерией - есть погибшие и раненые. За сутки оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов. Разрушены 25 гражданских объектов - жилые дома и коксохимический завод. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений России.
Под обстрел попали Николаевка, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Марьинка, Райгородок, Новоэкономическое, Тоненькое. Среди гражданских есть погибшие и раненые.
В настоящее время на местах обстрелов работают полицейские. Открыто производство по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
"Уважаемые граждане, соблюдайте комендантский час, не выезжайте самостоятельно по непроверенным маршрутам - враг расстреливает гражданские авто. Не поднимайте неизвестные предметы и не трогайте неразорванные снаряды. Вызывайте пиротехников по телефону 101", - отметили в Нацполиции.
Также правоохранители призвали быть осторожными, так как в оккупированных населенных пунктах оккупанты занимаются мародерством и крадут автомобили. Также захватчики распространяют фейки, поэтому полиция просит доверять только официальным источникам информации.
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