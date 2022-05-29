Об этом сообщила Нацполиция в фейбуке .

"Россияне ударили по области ракетами, "ураганами", танками и тяжелой артиллерией - есть погибшие и раненые. За сутки оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов. Разрушены 25 гражданских объектов - жилые дома и коксохимический завод. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений России.

Под обстрел попали Николаевка, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Марьинка, Райгородок, Новоэкономическое, Тоненькое. Среди гражданских есть погибшие и раненые.

В настоящее время на местах обстрелов работают полицейские. Открыто производство по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Уважаемые граждане, соблюдайте комендантский час, не выезжайте самостоятельно по непроверенным маршрутам - враг расстреливает гражданские авто. Не поднимайте неизвестные предметы и не трогайте неразорванные снаряды. Вызывайте пиротехников по телефону 101", - отметили в Нацполиции.

Также правоохранители призвали быть осторожными, так как в оккупированных населенных пунктах оккупанты занимаются мародерством и крадут автомобили. Также захватчики распространяют фейки, поэтому полиция просит доверять только официальным источникам информации.

По состоянию на 28 мая в Донецкой области продолжались бои за Лиман.

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