Россияне обстреляли Донетчину: погибла женщина, четыре человека ранены
Российская армия 6 июля обстреляла из артиллерии Торецк и Новомихайловку Донецкой области, в результате чего погибла женщина, еще четыре человека получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
"По данным следствия, 6 июля 2023 года российские войска обстреляли частный сектор с. Новомихайловка Покровского района. От взрывов получили ранения находившиеся дома женщина и мужчина 56 и 57 лет", - рассказали в прокуратуре.
Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.
В результате обстрела Торецка погибла продавщица продуктового магазина, а еще две местные жительницы получили минно-взрывные и осколочные ранения.
"По предварительным данным, армия государства-агрессора обстреляла указанные населенные пункты, вероятно, из артиллерии", – уточнили в прокуратуре.
"Также снарядами повреждены частные и многоквартирные дома и торговый объект", – добавили там.
Открыто производство относительно нарушения законов и обычаев войны.
- В результате обстрелов школы в Покровском районе Донетчины 30 июня погибли два человека и получили ранения еще шестеро.
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