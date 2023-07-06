Россияне обстреляли Донетчину: погибла женщина, четыре человека ранены

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, 6 июля 2023 года российские войска обстреляли частный сектор с. Новомихайловка Покровского района. От взрывов получили ранения находившиеся дома женщина и мужчина 56 и 57 лет", - рассказали в прокуратуре.

Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.

В результате обстрела Торецка погибла продавщица продуктового магазина, а еще две местные жительницы получили минно-взрывные и осколочные ранения.

"По предварительным данным, армия государства-агрессора обстреляла указанные населенные пункты, вероятно, из артиллерии", – уточнили в прокуратуре.

"Также снарядами повреждены частные и многоквартирные дома и торговый объект", – добавили там.

Открыто производство относительно нарушения законов и обычаев войны.