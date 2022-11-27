Россияне обстреляли Донетчину, есть раненый в Авдеевке

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

Он отметил, что в результате утренних обстрелов Авдеевки ранен один человек и поврежден дом. Кириленко также сообщает о единичных обстрелах в Угледаре, Марьинке, Красногоровке и селе Константиновка. Отмечается, что жертв нет.

На севере области ракетный удар получил Лиман - один дом уничтожен, еще два повреждены, обошлось без жертв.

Глава ОВА также напомнил, что в Донецкой области круглосуточно работают 169 Пунктов несокрушимости.

Британская разведка сообщила , что российские оккупанты пытаются совершить оперативный прорыв в районе Угледара и Павловки, чтобы начать большое наступление на севере Донетчины.

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