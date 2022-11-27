Россияне обстреляли Донетчину, есть раненый в Авдеевке
В течение суток 27 ноября россияне обстреляли Донетчину, в Авдеевке ранен человек и поврежден дом, в Лимане повреждены два дома, один уничтожен
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
Он отметил, что в результате утренних обстрелов Авдеевки ранен один человек и поврежден дом. Кириленко также сообщает о единичных обстрелах в Угледаре, Марьинке, Красногоровке и селе Константиновка. Отмечается, что жертв нет.
На севере области ракетный удар получил Лиман - один дом уничтожен, еще два повреждены, обошлось без жертв.
Глава ОВА также напомнил, что в Донецкой области круглосуточно работают 169 Пунктов несокрушимости.
- Британская разведка сообщила , что российские оккупанты пытаются совершить оперативный прорыв в районе Угледара и Павловки, чтобы начать большое наступление на севере Донетчины.
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