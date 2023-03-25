Россияне обстреляли Донетчину: двое погибших
В субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли Часов Яр и Торецк в Донецкой области. Убиты два человека
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в telegram.
"Россияне обстреляли Часов Яр и Торецк из артиллерии", - говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что в городе Часов Яр погиб гражданский мужчина.
"В Торецке террористы убили женщину", - добавил руководитель Офиса президента.
- Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что россияне будут пытаться захватить Часов Яр, чтобы полностью окружить город Бахмут.
- Во вторник, 21 марта, армия РФ из артиллерии и РСЗО "Торнадо" обстреляла населенные пункты Донецкой области - погибли три человека.
- 14 марта российская армия применила оружие с белым фосфором для атак вблизи Часова Яра в Донецкой области - сообщили находящиеся на месте событий журналисты AFP. В городе Часов Яр погибла супружеская пара, в дом которой попал вражеский снаряд.
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